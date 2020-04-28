Под медицинским наблюдением в Москве находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ

Под постоянным медицинским наблюдением на дому в столице находятся около 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ. Такие цифры озвучила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, врач определяет: нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из городских центров компьютерной томографии или госпитализироваться. Кроме того, Ракова подчеркнула, что амбулаторных центрах всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких. По его результатам выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра, отмечает АГН Москва.

Напомним, по данным на 27 апреля, за сутки в России было выявлено 6 198 новых случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 инфицированных не имелось симптомов COVID-19. В общей сложности в РФ зарегистрировано более 87 тысяч случаев заражение коронавирусной инфекцией, напоминает Москва 24.

Пересидеть майские дома: От Путина ждут продления режима самоизоляции

Ранее НСН писала, что более 25 тысяч человек ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. По этому показателю мегаполис стал абсолютным лидером среди регионов России.

Отмечается, что в сутки на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысяч исследований. Анализы проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Тестирование на COVID-19 проходят люди с признаками ОРВИ, а также пациенты с пневмонией и те, кто проживает с человеком с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МедикиОРВИМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры