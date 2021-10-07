Под Хабаровском нашли черную икру на 55 млн рублей

Пограничники Хабаровского края обнаружили тайники с партией черной икры, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: в России может подорожать красная икра

Стоимость деликатеса по предварительным подсчетам составляет около 55 миллионов рублей. Икру нашли, когда разбирали пол в домике двух рыбаков-браконьеров. В погребе, который для конспирации был завален стройматериалами, находилась импровизированная морозильная камера.

Полицейские насчитали 340 пластиковых контейнеров с икрой, которую, по предварительным данным, рыбаки собирались продать дорогим ресторанам в разных регионах страны. Теперь им грозит уголовное наказание.

Ранее у местных браконьеров изъяли 250 кг черной икры.

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ТЕГИ:БраконьерыИкраХабаровский Край
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