Под Хабаровском нашли черную икру на 55 млн рублей

Стоимость деликатеса по предварительным подсчетам составляет около 55 миллионов рублей. Икру нашли, когда разбирали пол в домике двух рыбаков-браконьеров. В погребе, который для конспирации был завален стройматериалами, находилась импровизированная морозильная камера.

Полицейские насчитали 340 пластиковых контейнеров с икрой, которую, по предварительным данным, рыбаки собирались продать дорогим ресторанам в разных регионах страны. Теперь им грозит уголовное наказание.

Ранее у местных браконьеров изъяли 250 кг черной икры.

