Под домашний арест отправили фигуранта дела о массовом отравлении шаурмой
24 августа 202300:21
Во Владимире отправил под домашний арест подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой, сообщает «РЕН ТВ».
Эта мера будет действовать до 18 октября. 46-летний мужчина поставлял в пункты общепита мясо, не отвечающее требованиям безопасности, а переработка мясной продукции проводилась с грубыми нарушениями.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, в их числе 23 ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru