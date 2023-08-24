Под домашний арест отправили фигуранта дела о массовом отравлении шаурмой

Эта мера будет действовать до 18 октября. 46-летний мужчина поставлял в пункты общепита мясо, не отвечающее требованиям безопасности, а переработка мясной продукции проводилась с грубыми нарушениями.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, в их числе 23 ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

