Под домашний арест отправили фигуранта дела о массовом отравлении шаурмой

Во Владимире отправил под домашний арест подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой, сообщает «РЕН ТВ».

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Эта мера будет действовать до 18 октября. 46-летний мужчина поставлял в пункты общепита мясо, не отвечающее требованиям безопасности, а переработка мясной продукции проводилась с грубыми нарушениями.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, в их числе 23 ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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