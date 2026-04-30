Курс на соджу: Почему россияне чаще выбирают азиатский алкоголь

Интерес к азиатской культуре в России продолжает расти, что влияет, в том числе, на рост спроса на алкоголь, произведенный в Китае, Японии, Корее и других странах региона, пишет РБК. Уточняется, в зависимости от категории ретейлеры и виноторговые компании фиксируют рост продаж от 30 до 80% в первом квартале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом импортный соджу в последнее время стал уступать в популярности российским аналогам. Однако Черниговский усомнился в подобной информации.

«В основном азиатский алкоголь в России импортный. Интерес к продукции растет как по экономическим, так и политическим причинам. Среди экономических причин ни для кого не секрет, что пошлины на всю алкогольную продукцию, произведенную в недружественных к России странах, сильно выросли. Это сказалось на розничных ценах на данную продукцию и привело к просадке продаж. При этом потребность в алкогольной продукции осталась. В 2025 году произошло снижение по розничной продаже алкогольной продукции на 9,3%. Это сказалось почти на всех видах алкогольной продукции. При этом потребность в общем остается высокой, а продукция дружеских к России стран резко сократилось, по некоторым видам до 70%. Изменения налоговые и ассортиментные привели к тому, что импортеры ищут новые рынки и находят их, в том числе в Азии. Меняется ассортиментная представленность алкогольной продукции в рознице в сторону отечественного производства и производства дружественных стран, которые не обременены пошлинами», - объяснил он.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал НСН, что корейская водка, грузинская чача и итальянская граппа пользуются популярностью у россиян, но пока не могут заменить традиционную водку, «экзотические» коктейли сегодня значительно дороже.

