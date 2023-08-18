Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56, среди них — 13 детей

В ведомстве отметили, что по предварительным результатам лабораторных исследований, причиной массового отравления стала сальмонелла.

Ранее управление Роспотребнадзора по Владимирской области объявило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой.



Региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

