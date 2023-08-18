Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56, среди них — 13 детей

Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 56, среди них — 13 детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В кафе в Магнитогорске отравились шаурмой больше 40 человек

В ведомстве отметили, что по предварительным результатам лабораторных исследований, причиной массового отравления стала сальмонелла.

Ранее управление Роспотребнадзора по Владимирской области объявило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой.

Региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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