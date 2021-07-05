«Poco poco»: Мишустин продемонстрировал владение итальянским
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком, сообщает РИА Новости.
Во время посещения международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге глава правительства изучил павильон, который представлен Италией. В этом году страна выступает партнером мероприятия.
Экскурсию премьер слушал на английском языке, на котором также задавал вопросы и общался с участниками. К представителям Италии Мишустин обратился на итальянском, отметив, что немного говорит на этом языке.
Ранее премьер-министр заявил о решении практически всех вопросов по вакцинации в регионах.
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