Мишустин заявил о решении практически всех вопросов по вакцинации в регионах

Практически во всех российских регионах решены вопросы, связанные с поставками вакцин от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, всего в стране открыты свыше 5800 прививочных пунктов.

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Как передает RT, ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве увеличено число пунктов для повторной вакцинации от коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировано 24 353 новых случая коронавируса, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМихаил Мишустин
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