Мишустин заявил о решении практически всех вопросов по вакцинации в регионах
5 июля 202112:40
Практически во всех российских регионах решены вопросы, связанные с поставками вакцин от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, всего в стране открыты свыше 5800 прививочных пунктов.
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5 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru