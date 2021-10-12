Почти треть россиян вакцинировалась от коронавируса
12 октября 202113:19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России от коронавируса вакцинировалась почти треть населения, сообщает ТАСС.
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12 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru