Почти треть россиян вакцинировалась от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России от коронавируса вакцинировалась почти треть населения, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМихаил МишустинРоссияРоссияне
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