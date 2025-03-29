Почти сотня домов во Владивостоке осталась без света из-за аварии

Во Владивостоке авария на подстанции оставила без электроснабжения более 70 многоквартирных домов, сообщили в прокуратуре Приморья.

В Дагестане 135 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва ЛЭП

В ведомстве отметили, что в более чем 300 домах нарушено водоснабжение.

Сейчас ведутся восстановительные работы.

Ранее свыше восьми тысяч жителей города Саки в Крыму остались без электроснабжения из-за аварии на сетях предприятия «Крымэнерго», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоВладивосток

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