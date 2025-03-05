В Дагестане 135 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва ЛЭП

Более 60 тысяч жителей 135 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения из-за обрыва линии электропередач. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, зафиксировано аварийное отключение электричества в Ботлихском, Цумадинском, Гумбетовском районах, частично - в Хунзахском районе.

«В зону аварийного отключения попадают 135 населенных пунктов с населением 63 684 человека. Предварительная причина - обрыв ЛЭП возле подстанции Тлох», —указывает МЧС.

Как сообщили в филиале компании «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», специалисты начали восстановительные работы. В них задействовали девять человек и две единицы техники.

Ранее в Каспийске и Махачкале более 40 тысяч человек остались без электроэнергии из-за аварии на фоне сильного снега.

