Почти пять тысяч врачей смогут бесплатно разместиться в московских отелях
Почти пять тысяч медработников, которые трудятся в коронавирусных стационарах, смогут бесплатно разместиться в московских отелях. Более трёх тысяч уже это сделали, и еще около 2 тысяч готовятся к заселению. Об этом сообщает пресс-служба Москомтуризма.
В целом номерной фонд отелей столицы, где предусмотрено расселение медперсонала, составляет сейчас около девяти с половиной тысяч номеров. Согласно требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, медиков, имеющих дело с COVID-19, поселяют в одноместных номерах в максимально комфортных условиях.
Им предоставляется двухразовое питание - завтрак и ужин. Пища доставляются медикам в номер в одноразовой посуде бесконтактно – её оставляют в ланч-боксах около двери.
Ранее московские власти, что медперсоналу коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Заезд медиков в гостиницы начался с 12 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru