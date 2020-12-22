Почти половина россиян желает видеть Путина за новогодним столом
Видеть президента РФ Владимира Путина на новогоднем застолье выразили желание 49% россиян, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Исследователи спросили респондентов, кого из российских политиков они хотели бы пригласить себе за новогодний стол. Большинство опрошенных отметили действующего президента России, вторую строчку в списке самых желанных гостей занял лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (29%). Еще 18% выбрали в качестве гостя главу правительства Михаила Мишустина.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2020 года, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru