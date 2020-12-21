Стало известно новогоднее желание Путина
Президент России Владимир Путин рассказал о своём новогоднем желании.
Как сообщает телеканал «Россия 24», в понедельник вечером на Красной площади глава государства сыграл в хоккей с девятилетним мальчиком Димой из Челябинской области. Президент исполнил желание Димы в рамках акции «Ёлка желаний».
Российский лидер принял участие в тренировке, которую провёл хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Каменский.
После катания Путин рассказал о своём желании на Новый год. Маленькой девочке, спросившей об этом, глава государства ответил «чтобы все были здоровы».
Акция «Елка желаний» проходит уже в третий раз. Она призвана помочь людям в трудной ситуации. В декабре Путин во время встречи с волонтёрами традиционно принял участие в акции, вытянув две открытки с желаниями. Кроме мечты Димы из Челябинской области, президент исполнил желание 10-летнего Саши из Тульской области. Мальчика, мечтавшего обнять панду, пригласили на экскурсию в Московский зоопарк и подарили игрушечное животное.
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