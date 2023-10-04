Почти половина россиян высказались за полный запрет вейпов
Большинство россиян (55%) поддержали закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование BestDoctor.
Треть опрошенных (34%) отметили, что это поможет защитить детей от вредного воздействия вейпов, столько же заявили, что запрет заставит продавцов электронных сигарет более ответственно относиться к здоровью детей и подростков.
Также 28% опрошенных указали, что новый закон уменьшит количество рекламы и пропаганды вейпов, а уверенность в том, что благодаря запрету снизится количество летальных исходов из-за курения вейпов, выразили 5% респондентов.
Кроме того, почти каждый второй участник опроса (46%) заявил, что необходим полный запрет электронных сигарет и вейпов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти планируют полностью запретить продажу вейпов в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru