Почти половина россиян довольна своей жизнью
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, которое показало, как россияне оценивают свое материальное положение, сообщает Ura.ru. Согласно результатам опроса 49% граждан оказались довольны уровнем своей жизни.
Как уточняют Известия, около 61% респондентов сообщили, что материальное состояние их семьи находится на среднем уровне. Неудовлетворенность своей жизнью выссказали 22% россиян, а 28% сообщили,что отчасти ей довольны.
О том,что уровень достатка находится на более высокомуровне сообщили только 14%граждан.
Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал НСН, что недовольство россиян своими доходами связано не с низкими зарплатами, а с ожиданиями граждан.
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