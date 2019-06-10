Почти половина россиян довольна своей жизнью

Как уточняют Известия, около 61% респондентов сообщили, что материальное состояние их семьи находится на среднем уровне. Неудовлетворенность своей жизнью выссказали 22% россиян, а 28% сообщили,что отчасти ей довольны.

О том,что уровень достатка находится на более высокомуровне сообщили только 14%граждан.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал НСН, что недовольство россиян своими доходами связано не с низкими зарплатами, а с ожиданиями граждан.

