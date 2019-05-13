Каждый пятый россиянин мечтает никогда не работать

Большинство россиян заявили о готовности работать, не имея нужды в заработке. При этом каждый пятый россиянин при условии финансовой независимости сидел бы дома. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, пишет РБК.

Согласно данным опроса, 78 процентов россиян продолжили бы работать без нужды зарабатывать. 56 процентов остались бы на прежнем месте, а 22 процента респондентов сменили бы работу, передает Life.ru. Только 21 процент опрошенных россиян предпочли бы не работать вовсе.

Социологи также выяснили, что 85 процентов россиян устраивает их нынешняя работа. Как пишет РИА ФАН, большая часть этих респондентов проживает в Москве или Санкт-Петербурге. При этом в населенных пунктах, чье население не превышает 100 тысяч человек, всего 80 процентов респондентов остались довольны своей работой.

Кроме того, опрос ВЦИОМ показал, что 68 процентов не верит в то, что их зарплата увеличится, если они будут больше и качественнее работать, отмечает Ura.ru.

