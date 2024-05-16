Почти половина опрошенных россиян выбирают работу с учетом местоположения офиса

Местоположение офиса важно для 47% опрошенных россиян, передает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Level Group.

«Рабочие, курьеры и юристы»: Какие профессии ИИ заменит уже через пять лет

Отмечается, что 32% россиян указали на важность транспортной доступности офиса, развитость инфраструктуры бизнес-центра и наличие зеленых зон отдыха. Для 39% опрошенных важны стабильные интернет и мобильная связь.

Кроме того, точки общепита важны для 35% респондентов.

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что искусственный интеллект уже через пять-десять лет сможет заменить рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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