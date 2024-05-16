Почти половина опрошенных россиян выбирают работу с учетом местоположения офиса

Отмечается, что 32% россиян указали на важность транспортной доступности офиса, развитость инфраструктуры бизнес-центра и наличие зеленых зон отдыха. Для 39% опрошенных важны стабильные интернет и мобильная связь.

Кроме того, точки общепита важны для 35% респондентов.

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что искусственный интеллект уже через пять-десять лет сможет заменить рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

