Исследование: женатые мужчины реже страдают от выгорания

Аспирант департамента психологии Илья Булгаков опросил 230 сотрудников российских компаний. Ученый отметил, что карьерный успех может стать центральной частью идентичности и самооценки у мужчин.

По его словам, представители сильного пола могут столкнуться с большим стрессом на работе и испытывать серьезное давление.

«В этом контексте удовлетворенность браком и поддержка в личной жизни могут стать критическими факторами для предотвращения выгорания у мужчин», - полагает Булгаков.

В Липецкой области задержали четырех человек за оформление фиктивных браков для мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

