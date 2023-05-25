Исследование: женатые мужчины реже страдают от выгорания
Счастливый брак спасает мужчин от выгорания. К таким данным пришли исследователи Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Аспирант департамента психологии Илья Булгаков опросил 230 сотрудников российских компаний. Ученый отметил, что карьерный успех может стать центральной частью идентичности и самооценки у мужчин.
По его словам, представители сильного пола могут столкнуться с большим стрессом на работе и испытывать серьезное давление.
«В этом контексте удовлетворенность браком и поддержка в личной жизни могут стать критическими факторами для предотвращения выгорания у мужчин», - полагает Булгаков.
В Липецкой области задержали четырех человек за оформление фиктивных браков для мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru