Попова: Доля бессимптомных носителей COVID-19 достигает 50%
В России около 45-50 процентов носителей коронавируса COVID-19 не проявляют каких-либо симптомов. Об этом в ходе брифинга заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства отметила, что еще две недели назад доля бессимптомных носителей составляла 10-12 процентов, максимум — 20. Попова также отметила, что введенные властями ограничительные меры начали давать эффект.
В то же время Попова отметила, что люди старше 60 лет оказались более устойчивыми к коронавирусу. Только 15 процентов заболевших в России разменяли седьмой десяток.
«Это значимые для нас цифры, потому что они говорят о том, что люди старшего поколения сегодня у нас в значительной степени защищены», - сказала Попова.
Ранее французские ученые из Университета Прованса сообщили, что для уничтожения коронавируса необходимо тепловое воздействие в 92 градуса в течение 15 минут, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru