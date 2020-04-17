Попова: Доля бессимптомных носителей COVID-19 достигает 50%

Руководитель ведомства отметила, что еще две недели назад доля бессимптомных носителей составляла 10-12 процентов, максимум — 20. Попова также отметила, что введенные властями ограничительные меры начали давать эффект.



В то же время Попова отметила, что люди старше 60 лет оказались более устойчивыми к коронавирусу. Только 15 процентов заболевших в России разменяли седьмой десяток.



«Это значимые для нас цифры, потому что они говорят о том, что люди старшего поколения сегодня у нас в значительной степени защищены», - сказала Попова.



Ранее французские ученые из Университета Прованса сообщили, что для уничтожения коронавируса необходимо тепловое воздействие в 92 градуса в течение 15 минут, передает ОТР.

