Почти четверть россиян при увольнении потратит оставшиеся деньги за неделю
Почти четверть безработных россиян (23%) считает, что они могут позволить себе искать новую работу менее недели, прежде чем начнут испытывать финансовые трудности. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
В опросе, прошедшем с 22 февраля по 10 марта, приняли участие 5,5 тысяч респондентов.
Денег на две недели хватит пятой части участников опроса, еще 15% считают, что накопленных средств им хватит на 1,5 месяца. 11% выразили мнение, что смогут искать работу в течение трех месяцев, и лишь 4% могут позволить себе не работать полгода.
Среди респондентов 23% после ухода с работы были вынуждены взять деньги в долг у родителей, а 16% занимали у друзей и родственников. Еще 11% воспользовались кредитом в банке.
Ранее сервис «Работа.ру» опубликовал результаты исследования, согласно которым 76% сотрудников хотя бы раз сталкивались с задержками выплат заработной платы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
- СМИ: ЕС планирует начать переговоры о закупках «Спутник V»
- Почти четверть россиян при увольнении потратит оставшиеся деньги за неделю
- Парламентская оппозиция предложила не платить наблюдателям
- Губернатор Ставропольского края отправил в отставку кабмин региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru