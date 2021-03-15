Почти четверть россиян при увольнении потратит оставшиеся деньги за неделю

Почти четверть безработных россиян (23%) считает, что они могут позволить себе искать новую работу менее недели, прежде чем начнут испытывать финансовые трудности. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

В опросе, прошедшем с 22 февраля по 10 марта, приняли участие 5,5 тысяч респондентов.

Денег на две недели хватит пятой части участников опроса, еще 15% считают, что накопленных средств им хватит на 1,5 месяца. 11% выразили мнение, что смогут искать работу в течение трех месяцев, и лишь 4% могут позволить себе не работать полгода.