Почти четверть россиян при увольнении потратит оставшиеся деньги за неделю

Почти четверть безработных россиян (23%) считает, что они могут позволить себе искать новую работу менее недели, прежде чем начнут испытывать финансовые трудности. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

В опросе, прошедшем с 22 февраля по 10 марта, приняли участие 5,5 тысяч респондентов.

Денег на две недели хватит пятой части участников опроса, еще 15% считают, что накопленных средств им хватит на 1,5 месяца. 11% выразили мнение, что смогут искать работу в течение трех месяцев, и лишь 4% могут позволить себе не работать полгода.

Исследование: в России растет безработица

Среди респондентов 23% после ухода с работы были вынуждены взять деньги в долг у родителей, а 16% занимали у друзей и родственников. Еще 11% воспользовались кредитом в банке.

Ранее сервис «Работа.ру» опубликовал результаты исследования, согласно которым 76% сотрудников хотя бы раз сталкивались с задержками выплат заработной платы.

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ФОТО: РИА Новости
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