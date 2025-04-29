Почти 80% опрошенных российских студентов обеспокоены вопросами изменения климата
Почти 80% российских студентов признались, что обеспокоены вопросами изменения климата, говорится в исследовании, проведенном в рамках ежегодного международного молодежного фестиваля «ВузЭкоФест».
Так, около 40% респондентов признались, что испытывают тревогу из-за процессов изменения климата. Еще порядка 35% опрошенных студентов полагают, что все решаемо при правильном подходе к принятию мер по адаптации и митигации. Опрошенные также отметили определенные меры по адаптации к изменению климата, которые предпринимались в их регионе. Так, самая распространенная мера - контроль за соблюдением правил пожарной безопасности (26,6%). Следом идет расчистка русел рек и береговой линии (12,4%). Замыкает тройку самых популярных мер обустройство лесных дорог и водоемов (11,6%).
В исследовании приняли участие 1669 студентов российских вузов.
Ранее стало известно, что Китай постоянно и на деле борется с изменением климата, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru