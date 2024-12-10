Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии

До этого конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen также были остановлены в результате предупредительной забастовки рабочих. Об этом сообщает Reuters. Сотрудники заводов протестовали против закрытия части производства и сокращений.

Германию ждут массовые закрытия автомобильных заводов и увольнения на фоне того, что Россия официально не покупает немецкие машины, а Германия отказалась от дешевого российского газа, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер «Радиоточке НСН».

