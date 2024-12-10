Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали во второй забастовке в Германии, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall.
Забастовка состоялась 9 декабря, были задействованы девять заводов, они прекратили работу на 4 часа, были затронуты все смены.
До этого конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen также были остановлены в результате предупредительной забастовки рабочих. Об этом сообщает Reuters. Сотрудники заводов протестовали против закрытия части производства и сокращений.
Германию ждут массовые закрытия автомобильных заводов и увольнения на фоне того, что Россия официально не покупает немецкие машины, а Германия отказалась от дешевого российского газа, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru