Почти 70% россиян сохранили уровень своих доходов в 2020 году

Менее трети российских профессионалов заявили о снижении своих доходов в уходящем году. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.

Согласно исследованию, 32% респондентов сообщили о потере в своих доходах. При этом 15% опрошенных лишились более четверти своих доходов, у 8% они снизились на 11-20%. В сравнении с 2019 годом снижение платежеспособности опрошенных увеличилось на 25%.

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Больше всего достаток увеличился у работников сферы информационных технологий, фармацевтики, консалтинга и области медоборудования. 30% опрошенных сообщили об увеличении своих доходов в 2020 году. В то же время 24% компаний были вынуждены сократить свой штат или снизить зарплаты, 34% заявили об увеличении зарплаты.

В опросе, прошедшем с октября по декабрь, приняли участие более пяти тысяч респондентов.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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