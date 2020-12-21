Почти 70% россиян сохранили уровень своих доходов в 2020 году

Менее трети российских профессионалов заявили о снижении своих доходов в уходящем году. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.

Согласно исследованию, 32% респондентов сообщили о потере в своих доходах. При этом 15% опрошенных лишились более четверти своих доходов, у 8% они снизились на 11-20%. В сравнении с 2019 годом снижение платежеспособности опрошенных увеличилось на 25%.