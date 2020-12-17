Путин назвал уровень падения доходов россиян

17 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.

Перед тем как заявить о состоянии заработных плат в стране глава государства поросил на него не сердится. "Реальная заработная плата может отличаться от средних показателей, но мы должны их тем не менее учитывать", отметил он.

"Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас к концу года где-то на 1.5%. К сожалению, при падении доходов. О чем это говорит? Откуда берется такая разница? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. Общее падение доходов, к сожалению, будет на уровне 3%", - заявил президент.

В этом году общение с главой государства проходит в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии на фоне эпидемической обстановки. Российский лидер находится в своей резиденции в Ново-Огарево.