Почти 50% россиянок испытывают разочарование 8 Марта

Почти 50% россиянок испытывают негативные эмоции в Международный женский день, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Mainsgroup. Среди главных причин разочарования женщины назвали необходимость заниматься домашними делами, отсутствие подарков и встречу с нетрезвыми мужчинами.

Согласно результатам исследования, около 30% опрошенных пожаловались на большое количество уборки и готовки в этот день, а 31% не получили в подарок цветы. Еще 27% сообщили, что остались вовсе без подарка, а 25% выразили недовольство ненужными презентами.