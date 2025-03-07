Почти 50% россиянок испытывают разочарование 8 Марта
Почти 50% россиянок испытывают негативные эмоции в Международный женский день, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Mainsgroup. Среди главных причин разочарования женщины назвали необходимость заниматься домашними делами, отсутствие подарков и встречу с нетрезвыми мужчинами.
Согласно результатам исследования, около 30% опрошенных пожаловались на большое количество уборки и готовки в этот день, а 31% не получили в подарок цветы. Еще 27% сообщили, что остались вовсе без подарка, а 25% выразили недовольство ненужными презентами.
Почти четверть опрошенных (24%) назвали неприятным моментом участие в скучных корпоративах, 18% отметили столкновение с пьяными мужчинами, а 12% были недовольны качеством букетов. Треть россиянок (33%) выразили готовность застраховаться от подобных ситуаций, если стоимость полиса не превышала бы 100 рублей, а компенсация составляла от 20 000 до 50 000 рублей.
Несмотря на это, женщины продолжают ждать подарков. Чаще всего они хотели бы получить ювелирные украшения (40%), билеты в театр, на концерт или в кино (33%), одежду и аксессуары (29%) или сладкие наборы (22%). Среди менее популярных вариантов — полис ДМС со стоматологией (21%), бытовая техника и подарки-впечатления (по 19%), массаж (17%), сертификат в онлайн-магазин косметики (6%) и абонемент в спортзал (3%), передает «Радиоточка НСН».
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