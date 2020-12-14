Почти 400 журналистов заключены под стражу из-за своей работы – «Репортеры без границ»

Международная некоммерческая организация «Репортеры без границ» в ежегодном отчете заявила, что в текущий момент по меньшей мере 387 журналистов были задержаны за свою профессиональную деятельность, 54 человека взяты в заложники, а четверо пропали без вести.

В организации отметили, что лидерами по задержанию журналистов являются Китай, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам и Сирия, в этих странах задержали 61% от всех журналистов.

Турецкие власти освободили задержанных российских журналистов

Примечательно, что большинство задержаний за 2020 год пришлось на период пандемии коронавируса: с марта по май количество задержанных увеличилось в 4 раза. Кроме того, количество задержанных журналисток-женщин выросло на 35%, это объясняется массовыми задержаниями во время протестов в Белоруссии.

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ФОТО: Ольга Алленова, страница в Фейсбуке
ТЕГИ:ЗадержаниеЖурналисты
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