Почти 400 журналистов заключены под стражу из-за своей работы – «Репортеры без границ»
Международная некоммерческая организация «Репортеры без границ» в ежегодном отчете заявила, что в текущий момент по меньшей мере 387 журналистов были задержаны за свою профессиональную деятельность, 54 человека взяты в заложники, а четверо пропали без вести.
В организации отметили, что лидерами по задержанию журналистов являются Китай, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам и Сирия, в этих странах задержали 61% от всех журналистов.
Примечательно, что большинство задержаний за 2020 год пришлось на период пандемии коронавируса: с марта по май количество задержанных увеличилось в 4 раза. Кроме того, количество задержанных журналисток-женщин выросло на 35%, это объясняется массовыми задержаниями во время протестов в Белоруссии.
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