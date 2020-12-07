Турецкие власти освободили задержанных российских журналистов

Турция освободила российских журналистов телеканала НТВ, задержанных в Стамбуле на прошлой неделе, сообщает управление по связям администрации президента Турции.

Отмечается, что власти учли сотрудничество с российской стороной по этому вопросу и отпустили оператора Ивана Малышкина и корреспондента Алексея Петрушко.

Кроме того, администрация турецкого президента напомнила о необходимости соблюдения законодательства и правил аккредитации при работе журналистов в Турции.

Ранее стало известно, что находящиеся в Стамбуле сотрудники телеканала НТВ Малышкин и Петрушко перестали выходить на связь. Власти Стамбула сообщили, что россиян задержали за несанкционированную съёмку в зоне военного объекта. Журналисты провели под стражей три дня.

