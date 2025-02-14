Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры
Более 37% россиян, которые находятся в браке, начинают думать о детях, когда покупают квартиру. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведенного девелопером «Сияние».
Так, 33,5% опрошенных отметили, что при выборе жилья ориентируются на свои материальные возможности, а 25,9% - приобретают квартиру уже имея детей.
При этом 3,7% участников заявили, что покупают жилье только на двоих, а почти 40% опрошенных (37%) уточнили, что при приобретении квартиры учитывают возможное пополнение в семье.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, предоставляющий микрокредитным организациям (МКО) право выдавать физлицам ипотечные займы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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