Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры

Так, 33,5% опрошенных отметили, что при выборе жилья ориентируются на свои материальные возможности, а 25,9% - приобретают квартиру уже имея детей.

При этом 3,7% участников заявили, что покупают жилье только на двоих, а почти 40% опрошенных (37%) уточнили, что при приобретении квартиры учитывают возможное пополнение в семье.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, предоставляющий микрокредитным организациям (МКО) право выдавать физлицам ипотечные займы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







