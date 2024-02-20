Почти 40% россиян никогда не готовятся к собеседованиям
Около 37% россиян никогда не готовятся к собеседованию. Об этом НСН сообщили аналитики «Работы.ру» и «СберПодбора».
По данным исследования, только 45% опрошенных изучают требования в вакансии. Еще 26% респондентов просматривают свое резюме перед встречей с будущим руководителем. Также 9% опрошенных рассказали о том, что заранее репетируют речь, которую планируют представить на собеседовании.
При этом 27% отмечают, что интересуются отзывами о компании. Еще 24% читают новости компании, и только 9% проверяют соцсети организации.
Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров заявил, что соискателям стоит создавать максимально подробное резюме, чтобы избежать дополнительных вопросов в ходе собеседования. Эксперт также рекомендовал избегать односложных ответов и не допускать критики в отношении предыдущего места работы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru