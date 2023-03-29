«Карьера и восхищение!»: Шутникам предрекли быстрый путь в начальники

«Когда человек юморит, вызывают смех у окружающих и умеет разряжать обстановку, на подсознательном уровне у людей складывается ощущение, что этот человек уверенный. Неуверенный человек сидит тихо, практически не говорит, а если и говорит, то только по делу. При этом на подсознательном уровне мы все тянемся к уверенным, хотим с ними работать и восхищаемся ими. На руководящие должности не ставят неуверенных в себе людей. Руководители часто какие-то шуточки бросают, причем не в какой-то конкретной компании, а во многих, потому что уверенные люди позволяют себе это. Уверенные люди и по карьерной лестнице двигаются быстрее», - сказал Крюков.

По его словам, менеджеры по продажам с чувством юмора работают гораздо эффективнее. При этом эксперт дал советы тем, кого раздражает юмор коллег.

«Если человека что-то раздражает, сначала надо смотреть внутрь себя. Скорее всего, он хочет быть таким же шутником, но по какой-то причине себе это не позволяет. Когда все смеются, - это же хорошо. Если совсем плохо, на удаленке можно звук выключить, а в офисе надеть наушники и постараться абстрагироваться», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, карьерный консультант Татьяна Минаева объяснила НСН, чем юмор может помочь на собеседовании.

