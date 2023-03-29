«Карьера и восхищение!»: Шутникам предрекли быстрый путь в начальники
Руководители компаний всегда «бросают шуточки», при этом тихонь и неуверенных редко ставят на важные должности, сказал в эфире НСН Александр Крюков.
Шутки на работе свидетельствуют об уверенности и могут помочь сделать карьеру, заявил НСН операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
По данным сайта по поиску работы SuperJob, работодатели стали реже обращать внимание на чувство юмора соискателей. При этом россияне, получающие больше 80 тыс. рублей, считают юмор одним из двигателей карьеры.
«Когда человек юморит, вызывают смех у окружающих и умеет разряжать обстановку, на подсознательном уровне у людей складывается ощущение, что этот человек уверенный. Неуверенный человек сидит тихо, практически не говорит, а если и говорит, то только по делу. При этом на подсознательном уровне мы все тянемся к уверенным, хотим с ними работать и восхищаемся ими. На руководящие должности не ставят неуверенных в себе людей. Руководители часто какие-то шуточки бросают, причем не в какой-то конкретной компании, а во многих, потому что уверенные люди позволяют себе это. Уверенные люди и по карьерной лестнице двигаются быстрее», - сказал Крюков.
По его словам, менеджеры по продажам с чувством юмора работают гораздо эффективнее. При этом эксперт дал советы тем, кого раздражает юмор коллег.
«Если человека что-то раздражает, сначала надо смотреть внутрь себя. Скорее всего, он хочет быть таким же шутником, но по какой-то причине себе это не позволяет. Когда все смеются, - это же хорошо. Если совсем плохо, на удаленке можно звук выключить, а в офисе надеть наушники и постараться абстрагироваться», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, карьерный консультант Татьяна Минаева объяснила НСН, чем юмор может помочь на собеседовании.
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