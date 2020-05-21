Почти 40 медиков в краевой больнице Барнаула заразились коронавирусом
В клинической больнице скорой помощи Алтайского края в Барнауле диагноз COVID-19 подтверждён у 38 медицинских работников и 11 пациентов. Об этом информирует в соцсетях пресс-служба регионального правительства. Ранее данная больница была закрыта на карантин.
Первый случай коронавирусной инфекции был выявлен у одной из пациенток реанимационного отделения. Ей диагностирована пневмония. Некоторые заразившиеся медики помещены в госпитали Барнаула, другие – проходят лечение дома с соблюдением карантинного режима.
Тестирование остальных медработников клиники скорой помощи и тех, кто с ними контактировал, продолжается. Из-за объявленного карантина, все пациенты и медики в течение 14 дней будут оставаться в здании медучреждения, прием новых пациентов прекращён.
Алтайский край, по данным оперативного штаба, занимает третье место в Сибири по числу инфицированных коронавирусом - 1 111 случаев, 57 из них идентифицированы за последние сутки. Выздоровели 573 пациента, умерли 9. Больше всего заболевших - 406 человека - в Барнауле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru