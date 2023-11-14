Почти 390 проверок проведено на дорожных стройках Москвы с начала года

В Москве с начала года провели 389 проверок на объектах дорожно-мостового строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, дорожная инфраструктура улучшает транспортную доступность для миллионов москвичей, важно обеспечивать не только высокие темпы строительства, но и качество.

В этом году открылись южные участки Московского скоростного диаметра (МСД), обновлена развязка МКАД с Липецкой улицей, появилась новая развязка на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД, съезды с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) и с ТТК на МСД. Также была достроена дорожная связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова рядом со станцией метро «Аминьевская».

«Строители сдали автомобильный мост через затон Новинки, соединивший набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Его возвели в рамках проекта по комплексному развитию территории бывшего завода имени Лихачёва», – отметил Бочкарёв.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что ведомство уделяет пристальное внимание качеству работ на объектах дорожной инфраструктуры. По его словам, в ходе выездных проверок специалисты оценивают качество и долговечность дорожного полотна. Под надзором комитета сейчас находится больше 100 возводящихся объектов.