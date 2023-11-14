Почти 390 проверок проведено на дорожных стройках Москвы с начала года
В Москве с начала года провели 389 проверок на объектах дорожно-мостового строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, дорожная инфраструктура улучшает транспортную доступность для миллионов москвичей, важно обеспечивать не только высокие темпы строительства, но и качество.
В этом году открылись южные участки Московского скоростного диаметра (МСД), обновлена развязка МКАД с Липецкой улицей, появилась новая развязка на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД, съезды с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) и с ТТК на МСД. Также была достроена дорожная связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова рядом со станцией метро «Аминьевская».
«Строители сдали автомобильный мост через затон Новинки, соединивший набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Его возвели в рамках проекта по комплексному развитию территории бывшего завода имени Лихачёва», – отметил Бочкарёв.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что ведомство уделяет пристальное внимание качеству работ на объектах дорожной инфраструктуры. По его словам, в ходе выездных проверок специалисты оценивают качество и долговечность дорожного полотна. Под надзором комитета сейчас находится больше 100 возводящихся объектов.
Исследования и испытания проводят сотрудники подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») с использованием инструментального контроля. Он позволяет выявить нарушения, которые невозможно определить визуально. Они выявляются и устраняются еще на стадии строительства.
В частности, с начала года специалисты центра выявили 469 нарушений, составлено 787 административных протоколов на юридических и должностных лиц. За всеми нарушениями установлен строгий контроль до полного их устранения, подчеркнул Войстратенко.
Мосгосстройнадзор также проводит профилактическую работу с застройщиками, чтобы предотвратить возможные нарушения. С начала года было организованы консультирования, профилактические визиты на стройплощадки.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении годового плана по строительству дорог в Москве.
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