Дорогу около станции метро «Говорово» откроют до конца года
Строительство дороги от улицы 50 лет Октября до улицы Татьянин Парк завершено на 76%, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Возводимая улично-дорожная сеть проходит рядом со станцией метро «Говорово». В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, планировке откосов, уплотнению дорожного основания на улице Татьянин Парк, устройству бетонного основания на улице 50 лет Октября», – уточнил Загрутдинов.
По его словам, специалисты возведут и реконструируют 1,65 км дорог. Строительство планируется завершить в декабре этого года. Помимо этого, будут установлены две зарядные станции электробусов, переустройство дождевой канализации и электрических сетей. Прилегающую территорию общей площадью больше 45 тысяч квадратных метров благоустроят и озеленят.
Реализация проекта обеспечит москвичам и гостям столицы более комфортные зоны пересадки, сократит время пересадки, а также повысит доступность для маломобильных граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru