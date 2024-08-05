Почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов заблокировали в России

В России за первые шесть месяцев 2024 года был заблокирован 3 491 фейковый лотерейный ресурс, маскирующийся под государственные лотереи. Об этом со скидкой на исследование "Столото" и компании F.A.C.C.T. сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мошенническая активность снизилась на 53%.

Также в исследовании говорится, что основную массу заблокированных ресурсов (почти три тысячи) составили мошеннические сайты. Меньше всего пришлось на сообщения в мессенджерах - 35.

Кроме того, были выявлены 343 фейковых поста или аккаунта и 151 лжемобильное приложение.

Ранее в «Столото» заявили, что еженедельно в России около 20 человек становятся лотерейными миллионерами, сообщает RT.

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