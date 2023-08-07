Почти 34 тысячи растений украсили «Лужники» в дни проведения МУФ
Площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» в рамках проекта «Цветочный джем» украсили почти 34 тысячи цветов и других растений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что для украшения свадебной зоны было использовано 11 тысяч растений. Так, попасть на площадку можно через тоннель длиной более 9 метров, он сделан в одном из холмов. Стены тоннеля задекорированы искусственным мхом.
При этом объекты «Цветочного джема», вдохновленные парком Miracle Garden в Дубае, украшают и другие локации форума. В частности, на центральной аллее и в зоне гастромаркета установлены цветущие деревья среди разноцветных полей. Кроме того, в зоне рыбалки разместили композиции из больших белых и синих горшков с зелеными водными растениями и белыми гортензиями.
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