Почти 260 тысяч «квадратов» бесхозной недвижимости выявили в Москве за январь-ноябрь

Около 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости было обнаружено за первые 11 месяцев 2021 года в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы.

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С января по ноябрь в собственность города поступила 1 тысяча 188 объектов недвижимости, общая площадь которых составила 259,2 тысячи квадратных метров. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в аналогичный период прошлого года было выявлено 700 таких объектов.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что они расположены во всех округах столицы.

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Фото: investmoscow.ru
ТЕГИ:ЖильеМоскваНедвижимость
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