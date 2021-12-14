Почти 260 тысяч «квадратов» бесхозной недвижимости выявили в Москве за январь-ноябрь

С января по ноябрь в собственность города поступила 1 тысяча 188 объектов недвижимости, общая площадь которых составила 259,2 тысячи квадратных метров. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в аналогичный период прошлого года было выявлено 700 таких объектов.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что они расположены во всех округах столицы.