Два помещения в центре Москвы продадут с аукциона

Объявлены условия открытого электронного аукциона о продаже двух помещений в центральном округе Москвы.

Первое находится по адресу: Карманицкий переулок, дом 3а, строение 4. Его площадь 47 кв.м. Начальная цена - немногим менее 10 млн рублей. Приём заявок до 20 января следующего года.

Второй объект – нежилое здание в Басманном районе по адресу: Новорязанская улица, дом 28, строение 2. Его площадь почти 34 кв.м., начальная цена – 7 млн 887 тыс. рублей. Приём заявок до 1 февраля следующего года.

Все подробности - на инвестпортале Москвы. Организатор торгов Департамент г. Москвы по конкурентной политике.

