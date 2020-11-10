Почти 21 тысячу новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за сутки
Почти 21 тысячу новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за сутки, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии в России выявили 1,8 миллиона случаев заболевания, скончалось 31,161 тысячи человек, из них за последние сутки – 368 человек.
В Москве за сутки выявили 5,9 тысячи человек с коронавирусом, в городе за сутки умерло 68 человек, всего с начала пандемии – 7429. Как сообщает RT, в столице госпитализированы 1522 пациента с COVID-19.
В Подмосковье выявили 685 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1485 новых случаев. Меньше всего вновь выявленных случаев на Чукотке - 6 человек, добавляет МИР 24.
Как передает Газета.ру, в мире с начала пандемии зарегистрирован 51 млн заболевших, от болезни умерло свыше 1,2 млн человек.
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