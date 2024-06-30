На подъездах к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 1,1 тысячи автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

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Со стороны Тамани в очереди находится более 800 транспортных средств. Ожидание составляет три часа.

Со стороны Керчи в очереди скопилось 300 транспортных средств. Водителям нужно ждать около часа.

Ранее стало известно, что в очереди на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей. Время ожидания составляло около часа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/nnlukashenko
ТЕГИ:АвтомобилиКрымский Мост

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