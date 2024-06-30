На подъездах к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей
30 июня 202414:42
Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 1,1 тысячи автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.
Со стороны Тамани в очереди находится более 800 транспортных средств. Ожидание составляет три часа.
Со стороны Керчи в очереди скопилось 300 транспортных средств. Водителям нужно ждать около часа.
Ранее стало известно, что в очереди на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей. Время ожидания составляло около часа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru