Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы
Сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.
Главный инспектор ОАТИ Алина Бочарова рассказала, что в ходе рейдов на территории вокзалов выявлены граждане, не соблюдающие перчаточно-масочный режим. Было составлено 147 протоколов, нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
На сегодняшний день в Москве зафиксирован 339 431 случай коронавируса, в том числе 4 618 - за последние сутки. 264 500 человек выздоровели, 5 687 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru