Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы

Сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

Главный инспектор ОАТИ Алина Бочарова рассказала, что в ходе рейдов на территории вокзалов выявлены граждане, не соблюдающие перчаточно-масочный режим. Было составлено 147 протоколов, нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Москве зафиксирован 339 431 случай коронавируса, в том числе 4 618 - за последние сутки. 264 500 человек выздоровели, 5 687 пациентов скончались.

