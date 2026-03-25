«Маркетплейсы в целом уже больше года интегрированы в инфраструктуру «Почты России». Она, к примеру, исполняет функцию агента по выдаче заказов маркетплейсов. Их логистика, видимо, уже настроена, и, вероятнее всего, законодатели таким образом хотят просто узаконить всю процедуру и поддержать «Почту России», Учитывая имеющийся опыт, я думаю, это не составит труда и может быть реализовано в кратчайший срок. Если говорить про собственников пунктов выдачи заказов, то это ударит по их кошельку. Потому что, если в одной деревне стоял один основной пункт выдачи заказов, и к нему добавилась еще выдача посылок в почтовом отделении, то, естественно, у этого пункта выдачи снизится оборот. Не думаю, что для потребителей что-то изменится. Я думаю, что логистика будет гибридная совместно с «Почтой России», все равно есть регионы, в которых маркетплейсы используют исключительно инфраструктуру «Почты России», то есть они передают ей на фулфилмент свои товары. Так что стоимость товаров не изменится», - рассказал он.

Ранее Минцифры объявило о подготовке законопроекта, который вводит понятие оператора почтовой связи и предусматривает создание фонда повышения качества услуг, который будут наполнять за счет обязательных отчислений участников рынка. В связи с этим депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от введения подобных взносов от маркетплейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

