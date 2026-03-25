«Удар по кошельку»: Почему заказы марткетплейсов будет выдавать «Почта России»
Алексей Кременсков заявил НСН, что у владельцев ПВЗ может снизится прибыль после конкуренции с «Почтой России», а вот цены на товары для потребителей не изменятся.
Маркетплейсы уже больше года сотрудничают с «Почтой России», к тому же в некоторых регионах она полностью отвечает за логистику товаров онлайн-площадок. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России», сообщили в Минцифры. В заявлении уточняется, что речь идет об онлайн-площадках, включенных в реестр цифровых платформ. Еще один вариант предполагает, что они будут поставлять товары прямо в почтовые отделения. Мера направлена на поддержку и модернизацию «Почты России». Кременсков раскрыл, что изменится для потребителей.
«Маркетплейсы в целом уже больше года интегрированы в инфраструктуру «Почты России». Она, к примеру, исполняет функцию агента по выдаче заказов маркетплейсов. Их логистика, видимо, уже настроена, и, вероятнее всего, законодатели таким образом хотят просто узаконить всю процедуру и поддержать «Почту России», Учитывая имеющийся опыт, я думаю, это не составит труда и может быть реализовано в кратчайший срок. Если говорить про собственников пунктов выдачи заказов, то это ударит по их кошельку. Потому что, если в одной деревне стоял один основной пункт выдачи заказов, и к нему добавилась еще выдача посылок в почтовом отделении, то, естественно, у этого пункта выдачи снизится оборот. Не думаю, что для потребителей что-то изменится. Я думаю, что логистика будет гибридная совместно с «Почтой России», все равно есть регионы, в которых маркетплейсы используют исключительно инфраструктуру «Почты России», то есть они передают ей на фулфилмент свои товары. Так что стоимость товаров не изменится», - рассказал он.
Ранее Минцифры объявило о подготовке законопроекта, который вводит понятие оператора почтовой связи и предусматривает создание фонда повышения качества услуг, который будут наполнять за счет обязательных отчислений участников рынка. В связи с этим депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от введения подобных взносов от маркетплейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме исключили отказ россиян от наличных денег
- Орбан предрек Европе возврат к российской энергии
- Госдума отклонила запрет на изъятие у должника ипотечного жилья
- Барщевский объяснил, почему частные театры обязаны отчитываться за госгранты
- СМИ: В Нидерландах обнаружили останки легендарного д'Артаньяна
- «Компенсация - 100 тысяч»: Куда могут не принять на работу из-за татуировок
- Вплоть до квитанций ЖКХ: В Госдуме перечислили, как снизить детскую преступность
- Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль
- Адекватная стоимость: Как долго будут снижаться цены на квартиры
- «Удар по кошельку»: Почему заказы марткетплейсов будет выдавать «Почта России»