Почтальон в Новосибирске получила условный срок за хищение пенсий ветеранам

Первомайский районный суд Новосибирска приговорил почтальона Оксану Лихолат к трем годам условного срока по делу о хищении президентских выплат ветеранам Великой отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным следствия, с апреля по май 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, пользуясь своим служебным положением, похитила выплаты на сумму почти 155 тысяч рублей и подделала подписи шести ветеранов.