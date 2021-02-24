Почтальон в Новосибирске получила условный срок за хищение пенсий ветеранам

Первомайский районный суд Новосибирска приговорил почтальона Оксану Лихолат к трем годам условного срока по делу о хищении президентских выплат ветеранам Великой отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным следствия, с апреля по май 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, пользуясь своим служебным положением, похитила выплаты на сумму почти 155 тысяч рублей и подделала подписи шести ветеранов.

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Суд признал женщину виновной по пяти эпизодам преступлений. Также суд взыскал с «Почты России» в пользу УФПС Новосибирской области 155 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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