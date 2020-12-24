Собравшая 4,5 млн рублей для медицинских работников ветеран написала книгу

Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева, которой удалось собрать свыше 4,5 миллионов рублей в помощь семьям медиков, погибших от коронавируса, написала книгу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ветеран рассказала, что первый экземпляр книги «Сержант Зина» уже вышел и теперь можно ожидать основной тираж. Она добавила, что книга рассказывает о ее жизни и о процессе сбора средств для медработников.

По словам 98-летней Корневой, книгу можно будет получить за счет пожертвования. Она отметила, что выручка с продаж пойдет на помощь семьям врачей.