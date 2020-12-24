Собравшая 4,5 млн рублей для медицинских работников ветеран написала книгу

Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева, которой удалось собрать свыше 4,5 миллионов рублей в помощь семьям медиков, погибших от коронавируса, написала книгу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ветеран рассказала, что первый экземпляр книги «Сержант Зина» уже вышел и теперь можно ожидать основной тираж. Она добавила, что книга рассказывает о ее жизни и о процессе сбора средств для медработников.

По словам 98-летней Корневой, книгу можно будет получить за счет пожертвования. Она отметила, что выручка с продаж пойдет на помощь семьям врачей.

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Зинаида Корнева ведет видеоблог на YouTube, в котором делится с подписчиками воспоминаниями и рассказывает об истории Великой Отечественной войны. Она рассказывала, что вдохновилась на сбор подписей поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал на борьбу с коронавирусом более 40 миллионов долларов. Начиная с мая 2020 года, ей удалось собрать 4,56 миллионов рублей и направить по 30 тысяч рублей 152 семьях пострадавших.



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ФОТО: РИА Новости//Александр Кондратюк
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