«Почта России» на 25% снизила тарифы на доставку за рубеж
Тарифы «Почты России» на доставку за рубеж для корпоративных клиентов были снижены на 25%, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что сниженные тарифы будут действовать до конца января 2024 года при отправлении международных посылок в 130 стран.
Отмечается, что воспользоваться обновлённым тарифом смогут новые клиенты, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, не отправлявшие посылки за границу последние полгода и более.
«Пиковый сезон — время всплеска покупательской активности, а российские товары по-прежнему востребованы по всему миру. Поэтому именно на этот период мы решили снизить тарифы»,— пояснил руководитель бизнеса «Экспорт» «Почты России» Павел Медников.
Ранее глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что в начале 2023 года финансовое положение компании было «крайне непростым», однако за шесть месяцев удалось сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru