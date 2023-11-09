«Почта России» на 25% снизила тарифы на доставку за рубеж

В сообщении говорится, что сниженные тарифы будут действовать до конца января 2024 года при отправлении международных посылок в 130 стран.

Отмечается, что воспользоваться обновлённым тарифом смогут новые клиенты, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, не отправлявшие посылки за границу последние полгода и более.

«Пиковый сезон — время всплеска покупательской активности, а российские товары по-прежнему востребованы по всему миру. Поэтому именно на этот период мы решили снизить тарифы»,— пояснил руководитель бизнеса «Экспорт» «Почты России» Павел Медников.

Ранее глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что в начале 2023 года финансовое положение компании было «крайне непростым», однако за шесть месяцев удалось сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

