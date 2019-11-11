«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» ускорит доставку посылок гражданам. Как пишет газета «Ведомости», нововведения вступят в силу с 15 ноября.

Новые правила будут действовать по 7,8 тысячам направлений. Теперь время посылки в пути будет ограничено двумя днями. Точные же контрольные сроки будут зависеть от направления и варьироваться от двух до восьми суток.

Как пишет Москва 24, первый заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин объяснил, что поводом для тaких нововведений послужили крупные денежные вложения в инфрaструктуру, пересмотр схемы мaршрутов, a тaкже сокрaщение сроков сортировки почтовых отпрaвлений.

Ранее «Почта России» попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек из-за снижения загруженности почтовых отделений. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН поддержал идею «Почты России», однако отметил, что эта концепция не будет успешной. По его словам, для жителей мегаполисов такое предложение совершенно неактуально.

