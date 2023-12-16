«Почта России»: Россияне отправили свыше 40 тысяч писем Деду Морозу
Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу по «Почте России». Об этом сообщил глава компании Михаил Волков в беседе с РИА Новости.
Как напомнил Волков, «новогодняя» почта работает с начала декабря.
«За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро», — указал глава «Почты России».
Между тем российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Францию и Италию в рамках своего новогоднего тура за рубеж, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru