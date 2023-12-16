«Почта России»: Россияне отправили свыше 40 тысяч писем Деду Морозу

Как напомнил Волков, «новогодняя» почта работает с начала декабря.

«За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро», — указал глава «Почты России».

Между тем российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Францию и Италию в рамках своего новогоднего тура за рубеж, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

