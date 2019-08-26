«Почта России» попросила выделить 85 млрд на продажу алкоголя

«Почта России» обратилась с просьбой выделить из бюджета около 85 млрд рублей для того, чтобы преобразовать отделения в подобие банков, многофункциональных центров, образовательных и медицинских учреждений. Помимо этого, госкомпания планирует осуществлять продажу алкоголя и лекарств, пишут Известия.

Сообщается, что подобные расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы. На данный момент документ уже был направлен на согласование в министерство финансов и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Конкретные предложения по законопроектам, которые необходимы для трансформации почтовых отделений будут представлены уже к 1 сентября, сообщает Ura.ru.

В документе поясняется, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Из-за этого снизится и загруженность почтальонов.

Предлагается, что около 80% отделений почты будут трансформированы в так называемые «Центры притяжения». Здесь будут оказываться банковские, образовательные и медицинские услуги, продавать лекарства и товары народного потребления, в том числе, и алкоголь.

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