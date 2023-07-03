«Почта России» опровергла массовые увольнения из-за изменений оплаты труда
В «Почте России» опровергли РИА Новости массовые увольнения из-за новых правил оплаты труда.
Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что «Почта России» в мае изменила правила оплаты труда, а в ее отделениях начались увольнения.
В компании отметили, что «Почта России» не меняла систему начислений оплаты труда.
По данным РИА Новости, приказ компании, на котором основаны материалы, опубликованные в СМИ, подразумевает под собой положение об оплате труда, в котором «Почта России» учла ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru