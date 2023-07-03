«Почта России» опровергла массовые увольнения из-за изменений оплаты труда

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что «Почта России» в мае изменила правила оплаты труда, а в ее отделениях начались увольнения.

В компании отметили, что «Почта России» не меняла систему начислений оплаты труда.

По данным РИА Новости, приказ компании, на котором основаны материалы, опубликованные в СМИ, подразумевает под собой положение об оплате труда, в котором «Почта России» учла ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава.

