Готовят к приватизации: Делягин объяснил, что скрывает «дыра» в «Почте России»

Нежелание государства решать финансовые проблемы «Почты России» говорит о подготовке к ее приватизации, предположил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее посетовала, никто не реагирует на растущую «финансовую дыру» в «Почте России», которая может превратиться в «огромную яму, куда все провалится».