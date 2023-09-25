Готовят к приватизации: Делягин объяснил, что скрывает «дыра» в «Почте России»
«Почта России» славится отвратительным менджментом, при этом ее хотят превратить в «черную дыру», сказал в эфире НСН Михаил Делягин.
Нежелание государства решать финансовые проблемы «Почты России» говорит о подготовке к ее приватизации, предположил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее посетовала, никто не реагирует на растущую «финансовую дыру» в «Почте России», которая может превратиться в «огромную яму, куда все провалится».
«Судя по всему, сейчас "Почту России" готовят к приватизации. Никто не совершает никаких действий по ее финансовому оздоровлению именно для того, чтобы сказать: "Ой, это черная дыра, давайте передадим ее в правильные руки". Отсутствие реакции государства на ухудшение финансового положения - это просто подготовка к приватизации и ничего больше. После этого мы окончательно перейдем на электронную почту, СДЭК и его аналоги», - сказал Делягин.
При этом он указал на «отвратительный менеджмент» госкомпании.
«"Почта России" с давних пор славится своим отвратительным менеджментом. Еще десять лет назад была шутка, что из всех "почт" мира "Почта России" не заняла последнее место, уступив его Почте Бурунди. Она полностью зевнула историю с маркетплейсами. В силу своих возможностей именно она должна была быть и Wildberries, и Ozonом, и "Яндекс Маркетом", и "Мегамаркетом", но она даже не дернулась в эту сторону. Это было место, куда ссылали госслужащих. Очень долго пытались создать "Почта Банк", сейчас реализуется уже пятая попытка. Это был наглядный пример того, какой ужас может творить государственный менеджмент, когда его некому контролировать. При этом в последние годы "Почта России" работает довольно неплохо, она улучшила качество работы, но финансов это, судя по всему, касается в минимальной степени»,- заключил собеседник НСН.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что его ведомство и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов» на следующие три года. Экс-министр экономики Андрей Нечаев допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что это может говорить о подготовке к приватизации.
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