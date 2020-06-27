Почетный донор России: Голосование по конституции проходит в атмосфере праздника

Директор Ресурсного центра по донорству Станислав Давыдов рассказал журналистам «Комсомольской правды», как на станции переливания крови для людей на время голосования создали настоящий праздник.

«Мы сделали праздник для сотрудников. Для того, чтобы они почувствовали, что их голос действительно нужен, что фактически они своими руками пишут Конституцию, по которой будут жить их дети и их внуки», - заключил Станислав Давыдов.

Он отметил, что голосование состоялось «на высочайшем уровне». Выездная комиссия, приехавшая на станцию переливания крови, четко следовала регламенту. Почетный донор подчеркнул, что кроме общественных наблюдателей, на месте голосования работали и камеры видеонаблюдения.

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«Я сам муниципальный депутат. Когда я видел, что за меня пытаются решать какие-то вопросы, что работа строится не так, как нужно, я просто пошёл на выборы и выиграл их. Перед тем, как проголосовать, каждый внимательно ознакомился с предлагаемыми поправками», - сказал Давыдов.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Поправки Конституция РФКонституция
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